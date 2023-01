Im Allgemeinen sind Neuwagen auf dem Autozug sicher abgestellt wie hier am Rangierbahnhof München-Allach, doch am Bahnhof Mittersendling wurden nun fünf Fahrzeuge mitwillig beschädigt.

Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht zum Montag fünf Neuwagen der Marke Volkswagen beschädigt, die auf einem Autozug am Bahnhof Mittersendling abgestellt waren. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatte gegen 1.20 Uhr die Bundespolizei verständigt, nachdem er jemanden auf dem Zug entdeckt hatte. Zahlreiche Streifen von Landes- und Bundespolizei eilten daraufhin zum Einsatzort. Zusätzlich stieg ein Hubschrauber der Bundespolizei auf, um aus der Luft zu fahnden; trotz einstündiger Suche konnte jedoch niemand gestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kletterte die unbekannte Person gegen ein Uhr auf den Autozug, stieg in ein Fahrzeug, nachdem er offensichtlich den Schlüssel gefunden hatte, startete den Motor und fuhr auf ein davor abgestelltes Auto auf. Das wurde dadurch weitergeschoben und beschädigte ein weiteres Fahrzeug. Danach kletterte die Person an einer anderen Stelle erneut auf den Zug, stieg wieder in ein Auto und fuhr auf das davorstehende auf. An den beschädigten Fahrzeugen, drei VW Passat sowie je ein Modell ID4 und ID5, wurden umfangreiche Spuren gesichert. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und schätzt den Schaden auf eine fünfstellige Summe.