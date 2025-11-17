Beim Brand mehrerer Autos am Freitagabend in Giesing ist ein Schaden von einigen 10 000 Euro entstanden.

Zeugen meldeten gegen 20.45 Uhr ein brennendes Auto in der Stilfser-Joch-Straße. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, hatte das Feuer auf zwei weitere Fahrzeuge übergriffen und noch zwei andere beschädigt. Auch ein Gartenzaun wurde von den Flammen ergriffen, bevor der Brand von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Die Polizei hat Hinweise darauf, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Deshalb bittet sie nun Zeugen, sich zu melden.