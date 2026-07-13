Ein Autorennen auf der Münchner Effnerstraße hat zwei junge Männer am Freitagabend sowohl die Führerscheine als auch ihre Autos gekostet. Eine Streife der Verkehrspolizei bemerkte die beiden Fahrzeuge gegen 22.30 Uhr, weil sie in der Effnerstraße 75 Kilometer pro Stunde bei erlaubten 60 fuhren.

Als sie nach einer Rotlichtphase an einer Ampel wieder freie Fahrt hatten, beschleunigten sie stark und erreichten Geschwindigkeiten von mehr als 130, zum Teil sogar mehr als 190 Kilometern pro Stunde.

Schließlich hielten die beiden Fahrer an und stellten sich der Polizeikontrolle. Es handelt sich um einen 25-jährigen Kfz-Techniker mit Wohnsitz in München und einen 21-jährigen Auszubildenden aus Ingolstadt. Beide BMWs, ein M5 und ein 540i, waren frisiert, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war.

Führerscheine und Autos wurden beschlagnahmt. Die beiden Fahrer erwartet ein Verfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.