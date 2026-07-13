Zum Hauptinhalt springen

Illegales Autorennen in MünchenMit Tempo 190 durch die Effnerstraße – zwei BMWs beschlagnahmt

Die Polizei stoppte die Raser auf der Effnerstraße.
Die Polizei stoppte die Raser auf der Effnerstraße. Rolf Vennenbernd/dpa

Als eine Ampel in der Straße in Bogenhausen auf Grün schaltet, brettern zwei junge Männer los. Nun sind sie ihre Führerscheine los – und ihre frisierten Autos.

SZ bei Google bevorzugen

Ein Autorennen auf der Münchner Effnerstraße hat zwei junge Männer am Freitagabend sowohl die Führerscheine als auch ihre Autos gekostet. Eine Streife der Verkehrspolizei bemerkte die beiden Fahrzeuge gegen 22.30 Uhr, weil sie in der Effnerstraße 75 Kilometer pro Stunde bei erlaubten 60 fuhren.

Als sie nach einer Rotlichtphase an einer Ampel wieder freie Fahrt hatten, beschleunigten sie stark und erreichten Geschwindigkeiten von mehr als 130, zum Teil sogar mehr als 190 Kilometern pro Stunde.

Schließlich hielten die beiden Fahrer an und stellten sich der Polizeikontrolle. Es handelt sich um einen 25-jährigen Kfz-Techniker mit Wohnsitz in München und einen 21-jährigen Auszubildenden aus Ingolstadt. Beide BMWs, ein M5 und ein 540i, waren frisiert, sodass die Betriebserlaubnis erloschen war.

Führerscheine und Autos wurden beschlagnahmt. Die beiden Fahrer erwartet ein Verfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Hitzestrategien
:„Ich rate dringend davon ab, dass wir in immer mehr Wohnungen Klimaanlagen installieren“

Wenn es heiß ist, wollen viele Menschen die eigenen vier Wände möglichst kühl halten. Im Gespräch erklärt Professor Martin Renner von der Hochschule München, wie das am besten gelingt – und was eigentlich das bessere Konzept wäre.

SZ PlusInterview von Linus Freymark

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite