Sechs Theaterautorinnen und -autoren werden im Mai und Juni erstmals an einer zweimonatigen "Autor*innenresidenz" an den Münchner Kammerspielen teilnehmen. Ausgewählt wurden Raphaela Bardutzky, Hannah Bründl, Liat Fassberg, das Duo Sokola//Spreter sowie Maximilian Zahn. Alle Autoren hatten sich mit einem fertigen Text sowie einem Exposé für ein neues Schreibprojekt beworben, das sie in den beiden Monaten der Residenzphase - jeweils mit 2000 Euro unterstützt - zusammen mit den Kammerspielen entwickeln werden. Am Ende der Residenz, am 26. Juni, wird der mit 15 000 Euro dotierte Münchner Förderpreis für deutschsprachige Dramatik vergeben, im Rahmen einer digitalen Langen Nacht der neuen Dramatik. Der Preisträger oder die Preisträgerin wird in den kommenden zwei Jahren eng mit den Kammerspielen zusammenarbeiten, die deren Stücke uraufführen wollen.