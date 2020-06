Die Corona-Krise trifft auch viele Literaturschaffende hart. Ihnen brechen Einnahmen weg, weil öffentliche Veranstaltungen abgesagt wurden. Das Literaturportal Bayern will Autorinnen und Autoren sowie freien Literaturvermittlern die Möglichkeit bieten, verstärkt auf dieser virtuellen Plattform Veröffentlichungen einzustellen. Das teilte das Kunstministerium in München mit. Dafür werden vom Freistaat 30 000 Euro als Honorartopf bereitgestellt.

Kunstminister Bernd Sibler (CSU) sagte, Ziel sei es, die Autoren dabei zu unterstützen, den Kontakt mit ihrem Publikum zu halten. Auch gehe es darum, ihre wertvolle Arbeit zu honorieren. "Gerade in Zeiten wie diesen können wir in der Literatur Halt, Hoffnung und Zuversicht finden. Mit ihren Texten können uns Literaturschaffende Denkanstöße geben, in andere Welten entführen und die öffentliche Diskussion anregen." Das Literaturportal ist ein Projekt der Bayerischen Staatsbibliothek in Kooperation mit der Monacensia, dem Literaturarchiv und der Bibliothek der Stadt München. Getragen und begleitet wird es vom Kunstministerium und der Stadt München. In Rubriken bildet es die Literaturlandschaft ab. Hier finden sich Porträts bayerischer Schriftstellerinen und Schriftsteller, literarische Spaziergänge, Gedenkorte und Städteporträts, Nachlässe sowie ein Lexikon für Literaturzeitschriften.

Die Kanäle des Internetportals können von den Autoren genutzt werden, um dort Texte zur Corona-Krise oder zu anderen Themen zu veröffentlichen. Auch Auszüge aus aktuell entstehenden literarischen Texten könnten eingestellt werden. Beteiligen könnten sich auch freie Literaturvermittler in Bayern mit Beiträgen etwa zur bayerischen Literaturgeschichte, zum kreativen Schreiben oder zur kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche. Neben literarischen und journalistischen Texten können etwa auch Comics, Gespräche, Features, Hörspiele und Videos präsentiert werden. Dafür dürften Sprecher und Schauspieler einbezogen werden.