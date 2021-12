Von Antje Weber

Die Auswahl fällt schwer - und sie ist zwangsläufig ungerecht. Zahlreiche interessante Romane, Sachbücher und Lyrikbände von Münchner Autorinnen und Autoren sind in diesem Jahr erschienen - ob Hans Pleschinskis Roman "Am Götterbaum" über die Paul-Heyse-Villa am Königsplatz, ob Familienromane wie Edgar Selges "Hast du uns endlich gefunden" oder Jo Lendles "Eine Art Familie". Dagmar Nick hat mit ihrem Lyrikband "Getaktete Eile" luzide Altersgedichte vorgelegt. Und während Friedrich Ani seinen Krimi "Letzte Ehre" wie gewohnt in München spielen ließ, zog es Tilman Spengler in seiner Satire "Made in China" ganz weit weg - nur zum Beispiel. Acht sehr unterschiedliche Bücher des Jahres seien hier näher vorgestellt.