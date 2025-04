Beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke ist der Deutschen Bahn (DB) etwas gelungen, das nicht in die Reihe der sonstigen Meldungen über Verzögerungen und Preissteigerungen passt: Die DB hat das neue Autoreisezug-Terminal am ehemaligen Südbahnhof in Sendling pünktlich wie angekündigt fertiggestellt. Von Mai an können dort Autos auf Züge verladen werden. Die Fertigstellung war die Voraussetzung dafür, dass die DB das alte Terminal am Ostbahnhof abreißen darf. Dort entsteht der neue S-Bahn-Halt der zweiten Stammstrecke, weshalb das Terminal in Sendling als Teil des gesamten Stammstreckenbaus gilt.