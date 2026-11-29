Marlies Schmid hat sich vor fünf Jahren als Grafikerin selbständig gemacht, und bislang sei das Geschäft ganz gut gelaufen – „eigentlich“, schiebt die Münchnerin hinterher. Denn zuletzt habe sich die Auftragslage verschlechtert. Ein Grund sei die Konkurrenz durch Bildgeneratoren auf Basis von künstlicher Intelligenz, vermutet die 30-Jährige. Während auf der einen Seite ihr Geschäft schwächelt, hätten sich auf der anderen Seite die Rechnungen gehäuft, sagt Schmid. „Miete, eine Steuernachzahlung und andere Dinge“. Die Folge: Die Grafikerin, die in Wahrheit anders heißt und ihre Geschichte nur anonym erzählen will, braucht dringend Geld. Einige Tausend Euro. Und das möglichst schnell.