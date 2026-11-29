Marlies Schmid hat sich vor fünf Jahren als Grafikerin selbständig gemacht, und bislang sei das Geschäft ganz gut gelaufen – „eigentlich“, schiebt die Münchnerin hinterher. Denn zuletzt habe sich die Auftragslage verschlechtert. Ein Grund sei die Konkurrenz durch Bildgeneratoren auf Basis von künstlicher Intelligenz, vermutet die 30-Jährige. Während auf der einen Seite ihr Geschäft schwächelt, hätten sich auf der anderen Seite die Rechnungen gehäuft, sagt Schmid. „Miete, eine Steuernachzahlung und andere Dinge“. Die Folge: Die Grafikerin, die in Wahrheit anders heißt und ihre Geschichte nur anonym erzählen will, braucht dringend Geld. Einige Tausend Euro. Und das möglichst schnell.
Ungewöhnliches FinanzierungsmodellWenn das Geld für den Weihnachtsurlaub nicht reicht – und das Auto zum Pfand wird
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Gerade im Dezember und im Januar herrscht bei Autopfandleihern mehr Andrang als sonst. Wie die typischen Kunden aussehen und auf welche Regeln sie sich einlassen.
Von Patrik Stäbler
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