Marc Raudszus sitzt am Steuer, die Hände knapp unter dem Lenkrad. Raudszus ist Ingenieur bei der Firma MAN Truck & Bus und zugleich Test- beziehungsweise Sicherheitsfahrer für den ersten autonomen Linienbus, der im Münchner Stadtgebiet auf öffentlichen Straßen unterwegs ist. Seit September wird der Bus vom Hersteller MAN im Norden Münchens auf der Route der Linie 178 getestet. Am Dienstag fand die erste Fahrt mit ausgewählten Passagieren statt – in diesem Fall war es ein großer Pulk an Pressevertretern, die diese Premiere mit Kameras, Smartphones, Mikrofonen und, das gibt es auch noch, Schreibblock dokumentierten.

Die Teststrecke, die die Medien begleiten dürfen, ist nur ein Teil der gesamten Route des 178er-Busses. Fünf Haltestellen sind es zwischen der Paul-Hindemith-Allee und dem Anton-Ditt-Bogen, die der Bus ohne jegliches Eingreifen des Sicherheitsfahrers zurücklegt. Für die Passagiere, die den Fahrer nicht beobachten können, fühlt es sich ganz normal an. Der Bus hält, wann er halten soll, und fährt zügig weiter, wenn der Weg frei ist. Es scheint, als wäre es nichts Besonderes. Beim Blick über die Schulter Raudszus’ aber sieht man das Lenkrad, wie es sich selbständig dreht. Bremsen, Gas geben und Blinken übernimmt auch der Bus von selbst.

Der Bus ist mit fünf sogenannten Lidar-Sensoren ausgestattet, die mithilfe von Laserlicht die Umgebung erfassen und daraus ein dreidimensionales Bild erstellen. Dazu kommen sechs Radargeräte, acht Kameras und eine satellitengestützte Positionsbestimmung.

Neben dem Sicherheitsfahrer ist Ali Tahtakiran auf dem rechten Passagiersitz ganz vorn und überwacht die Systeme auf einem Bildschirm. Tahtakiran ist Ingenieur beim Unternehmen Adastec, das die Software und Sensorsysteme für den autonomen Bus stellt.

Eine zweite Person am Bildschirm wird auch dann mit an Bord sein, wenn von 17. November an zwischen Petuelring und Freimanner Hölzl Testpassagiere mitfahren können, jeweils von Montag bis Freitag. Die Testfahrten sollen bis Mitte Juni 2027 dauern. Etwa 2000 Interessierte haben sich bereits dafür beworben. Mit dem Transport von Passagieren wollen die beteiligten Partner des Projekts Minga, das den autonomen öffentlichen Nahverkehr nach München bringen will, herausfinden, wie so ein fahrerloser Bus überhaupt angenommen wird und wie das Ganze unter realen Bedingungen funktioniert, etwa die Barrierefreiheit.

Am Projekt Minga sind unter anderem die Technische Universität München und die Universität Stuttgart beteiligt, die Bus-Hersteller Ebusco und MAN sowie die Landeshauptstadt und der Landkreis München, die Stadtwerke und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG).

Der autonome Bus muss noch viel lernen

Der autonome und vollelektrische Bus wird als zusätzliches Fahrzeug auf der bestehenden Linie 178 eingesetzt und soll einen späteren Einsatz im regulären Linienbetrieb unter möglichst realen Bedingungen simulieren. Die Linie sei dafür besonders gut geeignet, da sie unterschiedliche Verkehrssituationen wie Hauptverkehrsachsen, Tempo-30-Zonen, Parkgebiete und Unterführungen vereine und damit das abwechslungsreiche Münchner Busnetz gut abbilde, teilt die MVG mit. Wer als Testpassagier den autonomen Bus erleben möchte, kann sich weiterhin unter mvg.de/minga-anmeldung registrieren.

Ali Tahtakiran, Projektleiter bei Adastec, zeigt während der Fahrt ein Kontrolldisplay im Bus. Abgebildet werden das von der Sensorik erkannte Umfeld des Busses sowie diverse Statusmeldungen und Protokolle der Systeme. Foto: Matthias Balk/dpa

Wann genau Busse in München unterwegs sein werden, die komplett ohne Sicherheitsfahrer auskommen, ist offen. Bis dahin gebe es noch viel zu entwickeln, sagt zum Beispiel Frederik Zohm, Vorstand Forschung und Entwicklung bei MAN Truck & Bus. Die Strecke im Münchner Stadtteil Freimann ist einfach im Vergleich zu innerstädtischen Routen, wo es viel mehr parkende Autos, engere Straßen und ein weitaus höheres und komplexeres Verkehrsaufkommen gibt. Schon diese erste Strecke sei für den Hersteller eine Herausforderung gewesen, sagt Zohm. Ziel sei es aber, Schritt für Schritt vom Sicherheitsfahrer wegzukommen, sodass später ein Operator an Bord und noch später ein Operator in der Betriebszentrale, in diesem Fall der MVG, den Bus nur noch überwacht und eingreift, wenn es wirklich ein Problem gibt.

Bei der ersten Fahrt mit Pressevertretern fährt der Prototyp des autonomen E-Busses relativ flott durch den Stadt-Norden. Die geräuscharme Beschleunigung des E-Antriebs beeindruckt. Zur Sicherheit müssen alle Mitfahrenden auf ihren Sitzen bleiben, woran sich vor allem die filmenden Journalisten nicht halten. Prompt steigt die Automatik dann auch an einer Kreuzung so herzhaft auf die Bremse, dass viele beinahe das Gleichgewicht verlieren. Künftige Testpassagiere müssen aber vorab einen Platz buchen. 30 Sitze gibt es insgesamt sowie einen Platz für einen Rollstuhl.

Was die Forschung über autonomes Fahren betrifft, wird München nun ein wichtiger Standort. Am kommenden Montag, 9. November, öffnet das „Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft“ (DZM) einen Ableger in der Landeshauptstadt. Das DZM ist eine Initiative des Bundes, die Wissenschaft, Unternehmen und Politik zusammenbringt, um neue Ideen für die Mobilität von morgen zu entwickeln und in der Praxis auszuprobieren.

München ist der fünfte Forschungsstandort in Deutschland und wird mit 20 Millionen Euro vom Bundesverkehrsministerium gefördert. Beteiligt sind die Technische Universität München (TUM), die Ludwig-Maximilians-Universität München, MAN, die Landeshauptstadt München, der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV), die Stadtwerke München, die Münchner Verkehrsgesellschaft, die Bundeswehr-Uni München und Unternehmer-TUM, das Zentrum für Unternehmensgründungen und Innovationen in München. Das DZM soll unter anderem dazu beitragen, dass Deutschland in einem globalen Zukunftsmarkt nicht nur Anwender, sondern selbst Technologieführer wird. Konkret geht es etwa um autonome Buslinien, Betriebshöfe der Zukunft oder den Einsatz humanoider Robotik für Aufgaben jenseits des Fahrens.