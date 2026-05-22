Jahrelang kümmerte sich Kristijan B. um seine bettlägerige Nachbarin, ehe sie im Oktober vergangenen Jahres starb. Zu diesem Zeitpunkt saß der Münchner Autohändler schon fast ein Jahr in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt in Stadelheim. Denn Ermittler der Staatsanwaltschaft am Landgericht München I waren davon überzeugt, dass B. große Summen aus dem Vermögen seiner Nachbarin zu deren Lebzeiten veruntreut habe.

Um an das Geld zu kommen, hatte der 55-jährige Autohändler ihr vorgeschwärmt, er verfüge über gute Kontakte in die Münchner Geschäftswelt und kenne Personen, mit denen man lukrative Geldverleih- und Anlagegeschäfte mit traumhaften monatlichen Zinsen von bis zu 20 Prozent machen könne. Alles, was er dazu brauche, sei ihr Geld.

Die 75-Jährige glaubte den Versprechungen. Doch ihr Vermögen wurde nicht größer. Vielmehr verlor sie im Laufe des Jahres 2024 innerhalb von nur wenigen Monaten einen beträchtlichen Teil davon – alles in allem knapp 400 000 Euro. Denn Kristijan B. nutzte das Geld nicht für Anlagegeschäfte, sondern zweigte es für sich ab. Wofür genau, ist unklar. Unterstützt wurde der 55-jährige Autohändler, mit dem Spitznamen Jimmy, von einem bekannten Münchner Strafverteidiger: Rechtsanwalt G. Er soll „zumindest billigend“ in Kauf genommen haben, dass Kristijan B. das Geld nicht im Sinne seiner Nachbarin verwendet.

Kristijan B. und Rechtsanwalt G. hatten sich seit Anfang März vor der 9. Strafkammer am Landgericht München I wegen der Vorwürfe verantworten müssen. Am späten Freitagnachmittag verkündete das Gericht nun die Urteile. Kristijan B. verurteilte die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Christian Daimer unter anderem wegen Betrugs und Untreue zu sechs Jahren und neun Monaten Haft; Rechtsanwalt G. wegen Beihilfe, versuchten Betrugs und Untreue zu zwei Jahren und neun Monaten. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Richter Daimer hielt Kristijan B. bei der Urteilsbegründung vor, er habe von Anfang an nichts anderes beabsichtigt, als die Seniorin „abzuziehen bis zum letzten Atemzug“. Unterstützt worden dabei sei er von dem mitangeklagten Rechtsanwalt G. Kristijan B. hatte den Strafverteidiger Ende April 2024 für die Abwicklung der vermeintlichen Anlagegeschäfte mit ins Boot geholt und seiner Nachbarin vorgestellt.

Die 75-Jährige vertraute G. und stattete ihn unter anderem mit einer auf ihn als Rechtsanwalt ausgestellten Vollmacht zur Auszahlung von Beträgen ihres Kontos aus. Doch der Bank, bei der die Seniorin ihr Geld hatte, kam die Sache suspekt vor. Ohne persönliche Vorsprache der Kontoinhaberin werde sie nichts auszahlen, teilte sie G. mit. Angesichts dieser Vorsichtsmaßnahme seitens der Bank brachten B. und der Rechtsanwalt die 75-Jährige dazu, ihr Vermögen in Höhe von knapp 1,7 Millionen Euro auf das Konto einer anderen Bank zu transferieren.

Innerhalb von zwei Monaten zahlten Mitarbeiter dieses Kreditinstituts etwa 400 000 Euro an die Angeklagten aus. Zuletzt brachte Kristijan B. die 75-Jährige dazu, einen Überweisungsschein in Höhe von einer Million Euro für ein dubioses Immobiliengeschäft auszufüllen. Aus Sorge um das Vermögen ihrer Kundin zahlte die Bank den Betrag jedoch nicht aus. Auf Anraten der Angeklagten wechselte die Seniorin deshalb Ende 2024 erneut zu einer anderen Bank. Kurz darauf wurde Kristijan B. vorläufig festgenommen. Fahnder der Polizei hatten sein Telefon wegen angeblicher Drogengeschäfte abgehört und erfuhren so eher zufällig von dem Betrug an der alten Dame und den Gesprächen, die B. und G. miteinander führten.

Kristijan B. und Rechtsanwalt G. werden abgehört

Nach Überzeugung der Kammer habe Rechtsanwalt G., der auch eine notarielle Generalvollmacht besaß, gewusst, dass Kristijan B. das Geld der Seniorin für sich abzweigt und führte als Beleg ein „unerträgliches Gespräch“ zwischen den beiden am Telefon an, das abgehört worden war. Darin, so Richter Daimer, hätten sich die Angeklagten gegenseitig versichert: „Wenn die Konten alle offen sind, dann können wir uns alle bedienen.“

Als Organ der Rechtspflege, hielt Daimer dem Strafverteidiger vor, sei es seine Aufgabe, „Straftaten grundsätzlich zu verhindern“. Die Seniorin, die ihn mit einer Vollmacht über ihr Vermögen ausgestattet hatte, habe ihm vertraut. Und dieses Vertrauen sei missbraucht worden, stellte der Vorsitzende fest. Rechtsanwalt G. erhielt von Kristijan B. lediglich 1500 Euro für seine Dienste.

Mit der Straftat hat G. nicht weniger als seine berufliche Karriere aufs Spiel gesetzt. Angesichts dessen sagte der Vorsitzende: „Ich verstehe es nicht.“ Von der Verhängung eines Berufsverbots sah die Kammer ab, weil sie davon ausgeht, dass G. Gleiches nicht nochmals macht. Dennoch könnte die Verurteilung wegen Beihilfe zum Betrug für G. noch gravierende berufsrechtliche Folgen haben. Denn ihm droht ein Verfahren vor dem Anwaltsgericht für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer München. Die Höchststrafe, die das Anwaltsgericht verhängen kann, ist der Entzug der Berufserlaubnis.