Eine 57-Jährige ist am frühen Freitagnachmittag offenbar betrunken mit ihrem Auto gegen einen Linienbus gefahren und hat dabei einen Fahrgast schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau gegen 13.50 Uhr auf der Waldstraße nach Westen. An der Kreuzung mit der Sonnwendjochstraße missachtete sie die Vorfahrt eines Busses und prallte frontal gegen dessen rechte Seite. Dadurch stürzte im Bus eine 35-jährige Frau; sie musste per Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Alkoholtest vor Ort ergab bei ihr einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro.