Über mehrere Kilometer ist eine Frau am Dienstagmorgen mit ihrem Auto über den Mittleren Ring gefahren – offenbar ohne in der Lage zu sein, das Fahrzeug zu kontrollieren. Erst eine Kollision mit anderen Autos stoppte die Fahrt.

Die Frau war gegen 5.40 Uhr einem anderen Verkehrsteilnehmer im Heckenstallertunnel aufgefallen, weil sie die linke Leitplanke gestreift hatte. Der Mann verständigte den Notruf. Im Candidtunnel touchierte die Fahrerin erneut die Leitplanke. An der Kreuzung Tegernseer Landstraße/ Chiemgaustraße fuhr die Frau auf einen Nissan auf, der dort an der Ampel wartete. Der Nissan wurde auf einen VW geschoben, der wiederum mit einem Reisebus neben ihm kollidierte.

Die Frau, eine 41-jährige Münchnerin, und der Fahrer des VW wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Alle drei Pkw wurden schwer, der Bus leicht beschädigt. Nun soll geklärt werden, ob eine akute Erkrankung der Auslöser der Unfallfahrt gewesen ist.