Eine 52-jährige Frau aus München hat am frühen Samstagabend versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen, und dabei einen Polizeibeamten in den Arm gebissen. Die Frau war gegen 18.40 Uhr mit ihrem Smart in der Plinganserstraße in Sendling unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß ihr achtjähriger Sohn. Einer Zivilstreife der Polizei fiel die Fahrweise der Frau auf: Sie drängelte und hupte. Deshalb sollte sie kontrolliert werden.