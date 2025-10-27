Zum Hauptinhalt springen

Am Autobahnkreuz München-NordBetrunkener Autofahrer verursacht schweren Unfall auf der A9

(Foto: Stefan Puchner/dpa)

Ein 30-jähriger Mann fährt an der Abzweigung zum Autobahnring A99 in einen Aufpralldämpfer. Eine 32-jährige Frau kann ihm gerade noch ausweichen, kracht aber in eine Leitplanke.

Ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Landkreis München hat am frühen Sonntagmorgen am Autobahnkreuz München-Nord einen schweren Unfall mit zwei Verletzten und einem Gesamtschaden von etwa 85 000 Euro verursacht. Laut dem Bericht der Verkehrspolizei Freising fuhr der 30-jährige Mann gegen 5.40 Uhr an der Abzweigung zum Autobahnring A99 in einen sogenannten Aufpralldämpfer, eine Schutzeinrichtung, die am Scheitelpunkt der sich teilenden Fahrbahnen installiert ist.

Da der Unfallfahrer die Unfallstelle nicht absicherte, wie die Polizei schreibt, erkannte eine nachfolgende 32-jährige Autofahrerin die Unfallstelle zu spät. Sie konnte zwar dem Unfallauto gerade noch ausweichen, krachte dafür aber mit ihrem Fahrzeug in eine Leitplanke. Der Mann und die Frau verletzten sich jeweils nur leicht. Polizeibeamte stellten beim Unfallverursacher starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 1,9 Promille.

© SZ/flo - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Personalmangel im Nahverkehr
:Aus Punjab hinters Lenkrad in Brunnthal

Mehr Linien für mehr Fahrgäste und diese möglichst elektrisch: Das Busunternehmen Ettenhuber aus dem Münchner Osten macht Tempo, damit die Menschen im Umland auch ohne Auto vorankommen. Personal holt man deshalb schon mal aus weiter Ferne.

SZ PlusVon Bernhard Lohr

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite