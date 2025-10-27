Ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Landkreis München hat am frühen Sonntagmorgen am Autobahnkreuz München-Nord einen schweren Unfall mit zwei Verletzten und einem Gesamtschaden von etwa 85 000 Euro verursacht. Laut dem Bericht der Verkehrspolizei Freising fuhr der 30-jährige Mann gegen 5.40 Uhr an der Abzweigung zum Autobahnring A99 in einen sogenannten Aufpralldämpfer, eine Schutzeinrichtung, die am Scheitelpunkt der sich teilenden Fahrbahnen installiert ist.

Da der Unfallfahrer die Unfallstelle nicht absicherte, wie die Polizei schreibt, erkannte eine nachfolgende 32-jährige Autofahrerin die Unfallstelle zu spät. Sie konnte zwar dem Unfallauto gerade noch ausweichen, krachte dafür aber mit ihrem Fahrzeug in eine Leitplanke. Der Mann und die Frau verletzten sich jeweils nur leicht. Polizeibeamte stellten beim Unfallverursacher starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 1,9 Promille.