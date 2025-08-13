Ein Autofahrer ist in München am frühen Morgen gegen 6.30 Uhr in einen Badesee gefahren. Das Auto sei im flacheren Teil des Riemer Sees in hüfthohem Wasser zum Stehen gekommen, teilte das Polizeipräsidium München mit. Mit Unterstützung der Feuerwehr habe der Mann das Fahrzeug unverletzt verlassen können.