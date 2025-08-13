Zum Hauptinhalt springen

Kurioser UnfallMann steuert Auto frühmorgens in den Riemer See

Schilder weisen am Riemer See im Münchner Osten auf das Steilufer hin. Ein Auto landete trotzdem nun drin.
Schilder weisen am Riemer See im Münchner Osten auf das Steilufer hin. Ein Auto landete trotzdem nun drin. (Foto: Florian Peljak)

Ein ungewöhnlicher Anblick für Frühschwimmer: Im Münchner Osten verirrte sich ein Pkw in das Gewässer. Wie es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar.

Ein Autofahrer ist in München am frühen Morgen gegen 6.30 Uhr in einen Badesee gefahren. Das Auto sei im flacheren Teil des Riemer Sees in hüfthohem Wasser zum Stehen gekommen, teilte das Polizeipräsidium München mit. Mit Unterstützung der Feuerwehr habe der Mann das Fahrzeug unverletzt verlassen können.

Warum er mit seinem Wagen in dem Gewässer im Münchner Osten landete, war zunächst unklar. Die Polizei prüft nach Angaben eines Polizeisprechers, ob möglicherweise Drogenkonsum die Ursache war. Mittlerweile wurde das Fahrzeug wieder aus dem See entfernt.

