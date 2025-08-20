Zum Hauptinhalt springen

PolizeiRäuber ziehen Autofahrer Uhr vom Handgelenk

Die Polizei sucht nun nach den beiden Uhren-Dieben.
Die Polizei sucht nun nach den beiden Uhren-Dieben. (Foto: Carsten Rehder/dpa)

Der 24-Jährige lässt an einer Kreuzung den Arm aus dem Fenster hängen. Das nutzen zwei Diebe, um sich die mehr als 10 000 Euro teure Luxusuhr zu schnappen.

Mit einem Stunt wie aus einem Gangsterfilm haben zwei Männer am Dienstagabend einen 24-jährigen Mann seiner teuren Armbanduhr beraubt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 22.20 Uhr in seinem Auto auf der Ludwigstraße Richtung Odeonsplatz unterwegs. An der Kreuzung zum Oskar-von-Miller-Ring musste er bei Rot anhalten. Dabei ließ er seinen linken Arm, an dem er die teure Uhr der Marke Rolex trug, aus dem offenen Fenster hängen.

Von hinten näherte sich ein schwarzes Motorrad, vermutlich eine Yamaha, besetzt mit zwei Personen. Einer davon riss dem Autofahrer die Uhr vom Handgelenk. Daraufhin wendete das Motorrad und fuhr davon. Der Mann wurde leicht am Handgelenk verletzt. Der Schaden durch die gestohlene Uhr liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

