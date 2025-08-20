Mit einem Stunt wie aus einem Gangsterfilm haben zwei Männer am Dienstagabend einen 24-jährigen Mann seiner teuren Armbanduhr beraubt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 22.20 Uhr in seinem Auto auf der Ludwigstraße Richtung Odeonsplatz unterwegs. An der Kreuzung zum Oskar-von-Miller-Ring musste er bei Rot anhalten. Dabei ließ er seinen linken Arm, an dem er die teure Uhr der Marke Rolex trug, aus dem offenen Fenster hängen.