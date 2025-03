Zwei offenbar professionelle Autodiebe hat die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch festgenommen. Zwei 50 und 36 Jahre alte Männer hatten sich auf Porsche Macan spezialisiert. Drei davon bleiben vorerst verschwunden, die Autos wurden in Grünwald , Starnberg und München gestohlen, Gesamtschaden: mehr als 200 000 Euro.

Am Montag wurden die beiden Verdächtigten beobachtet, wie sie an einem Macan in Bogenhausen nicht näher erläuterte „Vorbereitungen“ zum Diebstahl trafen. Von da an wurden die Männer wohl observiert. Am Dienstag stahlen sie ein Auto im Landkreis Starnberg. Der 50-Jährige wurde wenig später in Tatortnähe festgenommen.

Der 36-Jährige fuhr mit dem Auto davon, zunächst bis zum Forsthaus Kasten. Dort stellte er das Auto ab und flüchtete zu Fuß, das war etwa gegen 4.20 Uhr. Die Polizei blieb ihm aber auf den Fersen und verfolgte ihn mit dem Polizeihubschrauber, mit Hunden und mit Angehörigen der Pferdestaffel. Am Mittwochmorgen wurde er in einer voll besetzten S-Bahn vorgefunden, die in Mittersendling angehalten wurde. Beide Männer sitzen nun in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums.