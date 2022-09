Ein 81-jähriger Münchner hat am Samstag zwei Autodiebe in seinem eigenen Wagen auf frischer Tat ertappt. Der Mann kam gegen 13.45 Uhr an sein Auto, das er an der Schyrenstraße in Untergiesing geparkt hatte, während sich im Inneren laut Polizei zwei Männer daran zu schaffen machten.

Als er die beiden ansprach, flüchteten sie. Die Polizei konnte in der Nähe des Tatorts einen Verdächtigen festnehmen - ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in Ingolstadt. Die Fahndung nach dem zweiten Verdächtigen verlief erfolglos. Das Kommissariat für Fahrzeugdelikte ermittelt.