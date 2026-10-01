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VerkehrFahrer wird auf Autobahn A9  eingeklemmt und stirbt – 18 Kilometer Rückstau

Ein Polizeifahrzeug sichert eine Unfallstell auf der A9. Auf der Höhe von Pfaffenhofen bei München war es zu einem tödlichen Unfall gekommen (Symbolbild).
Ein Polizeifahrzeug sichert eine Unfallstell auf der A9. Auf der Höhe von Pfaffenhofen bei München war es zu einem tödlichen Unfall gekommen (Symbolbild).
Foto: Stefan Puchner/dpa

Der Mann fährt bei Pfaffenhofen auf einen Lastwagen auf. Als er aussteigt, wird er von einem Transporter erfasst. Die Autobahn war Richtung München zeitweise komplett gesperrt.

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Auf der Autobahn 9 in Richtung München ist ein Mann zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei war der Autofahrer in den frühen Morgenstunden eingeschlafen und mit seinem Wagen zunächst auf Höhe Pfaffenhofen gegen einen parkenden Lastwagen und anschließend gegen die Leitplanke gefahren.

Nach dem Unfall sei der Mann aus seinem Auto ausgestiegen, um etwas aus dem Kofferraum zu holen. Daraufhin fuhr ein Transporter frontal in die ungesicherte Unfallstelle und klemmte den Mann zwischen den beiden Fahrzeugen ein. Dieser wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Nach dem Unfall war die Autobahn in Richtung München zunächst voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei bildete sich ein rund 18 Kilometer langer Rückstau. Inzwischen wird der Verkehr über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die zuvor eingerichtete Ableitung am Autobahndreieck Holledau wurde aufgehoben.

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