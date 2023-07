Von Andreas Salch

Spoiler abgerissen, Scheibenwischer abgebrochen, Lack zerkratzt oder gar ein Auffahrunfall am Ende der Waschstraße: Immer wieder kommt es vor, dass ein Fahrzeug zwar blitzblank aus einer Autowaschanlage rollt, allerdings während der Reinigung auch beschädigt wurde. Wer muss haften? Die Frage ist nicht immer so einfach zu beantworten, wie ein Zivilrechtsstreit vor dem Amtsgericht München zeigt.

Klägerin in dem Verfahren war ein Frau. Sie behauptete, als ihr Mann mit ihrem Nissan-SUV in eine Waschstraße in Unterhaching gefahren sei, habe ein Mitarbeiter die sich auf das Fahrzeug zubewegende Walze mit den Händen bis über das Dach des SUV angehoben. Als sich das Fahrzeug weiterbewegte, sei es passiert: Der Mitarbeiter habe die Walze losgelassen. Es habe laut geknallt. Die Walze, so schildert es die Klägerin, sei angeblich ungebremst heruntergefallen, auf die Heckklappe aufgeschlagen, nach oben abgeprallt und ein weiteres Mal auf die Heckklappe gefallen. Schaden: 2223,25 Euro. Das Geld wollte die Geschädigte von dem Inhaber der Waschanlage wieder haben.

Der aber winkte ab und behauptete, der Ehemann der Klägerin sei nach der manuellen Vorreinigung in die Waschstraße gefahren, habe dabei aber "mindestens einen Mitnehmer der Schleppkette", auf der das Fahrzeug vorwärtsbewegt wird, überfahren. Daraufhin sei der Ehemann gegen die abgesenkte Dachwalze gestoßen. Diese sei anschließend über die Motorhaube gegen die Frontscheibe und dann auf das Dach geschoben worden, während das SUV weiter in die Waschanlage gefahren sei.

Ein Mitarbeiter habe den Ehemann deshalb angewiesen, nochmals rückwärts in die Ausgangsposition zu fahren. Hierfür sei die Dachwalze der Waschanlage angehoben worden. Zu einem Kontakt der Walze mit dem Heck des SUV sei definitiv nicht gekommen.

Nach Überzeugung eines Sachverständigen, den das Gericht hinzugezogen hatte, ist aber weder die Schilderung der Klägerin noch die des beklagten Waschstraßeninhabers plausibel. Das Gericht schloss sich dieser Wertung an und verneinte somit Schadensersatzansprüche der Klägerin. Denn es stehe "nicht mit der erforderlichen Gewissheit" fest, dass das SUV in der Waschstraße beschädigt wurde. Sowohl die Schilderungen der Klägerin und als auch die des Beklagten seien "nicht mit dem Schadensbild in Übereinstimmung zu bringen."

Auch den Einwand der Klägerin, dass sie vor der Fahrt zur Waschanlage mit ihrem Mann eingekauft habe und ihnen dabei beim Einladen kein Schaden an der Heckklappe aufgefallen sei, überzeugte das Gericht nicht. Dazu heißt es in der Urteilsbegründung: "Nach allgemeiner Lebenserfahrung kann auch eine signifikante Schadensstelle bei einem alltäglichen Ereignis wie dem Einladen eines Einkaufs übersehen werden." Damit habe die Klägerin "nicht den Beweis erbringen können, dass der vorliegende Schaden in der Waschstraße verursacht wurde." Das Urteil des Amtsgerichts ist rechtskräftig.