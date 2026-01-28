In der Nacht auf Mittwoch ist es im Münchner Süden zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer S-Bahn gekommen: Wie eine Polizeisprecherin bestätigte, sei kurz nach Mitternacht ein Zug der Linie 5, der in Richtung Kreuzstraße unterwegs war, an einem Bahnübergang mit einem silberfarbenen Pkw zusammengestoßen.
Der Fahrer beging Unfallflucht, die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben könnten. Die Kollision ereignete sich zwischen den Haltestellen Giesing und Perlach. Nach ersten Erkenntnissen vom Unfallort könnte es sich bei der Automarke um einen Ford handeln. Gleise und Straße seien einige Zeit gesperrt gewesen, teilte die Polizei mit.