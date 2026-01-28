In der Nacht auf Mittwoch ist es im Münchner Süden zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer S-Bahn gekommen: Wie eine Polizeisprecherin bestätigte, sei kurz nach Mitternacht ein Zug der Linie 5, der in Richtung Kreuzstraße unterwegs war, an einem Bahnübergang mit einem silberfarbenen Pkw zusammengestoßen.