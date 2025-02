Bei einem Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi ist es am Donnerstagvormittag in München zu einem schweren Vorfall in der Münchner Innenstadt gekommen: Ein Auto sei in die Menschenmenge gefahren, eine Kollegin sei ums Leben gekommen, hieß es in einer Durchsage von der Bühne am Königsplatz. Mehrere Menschen sind verletzt worden, unter ihnen sollen auch Kinder sein.