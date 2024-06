Die Feuerwehr hat einen Hund aus einem in der Sonne geparkten Auto gerettet. Mehrere Passanten bemerkten in der Riedenburger Straße in Steinhausen am Samstagvormittag das erschöpfte Tier in einem am Straßenrand abgestellten Wagen. Sie riefen die Feuerwehr. Damit die Temperatur im Fahrzeug nicht weiter stieg, bedeckten Passanten das Auto mit hellen Decken.