Beim missglückten Rangieren aus ihrer Garage hat eine Frau aus dem Münchner Stadtteil Trudering-Riem einen Unfall verursacht. Dabei wurde sie von ihrem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt.

Die 70-Jährige war nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen mit ihrem Auto rückwärts aus einer privaten Garage gefahren, als der Pkw plötzlich stark beschleunigte, sich dabei um 180 Grad drehte und in eine Böschung krachte. Die Münchnerin fiel bei geöffneter Fahrzeugtür aus dem Auto, ihre Beine wurden unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Mit mehreren Brüchen an beiden Beinen musste die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.