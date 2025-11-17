Zum Hauptinhalt springen

Schwabing-WestFußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Die Polizei geht von einem Unfall aus, es gebe keine Anzeichen für eine vorsätzliche Tat.
Die Polizei geht von einem Unfall aus, es gebe keine Anzeichen für eine vorsätzliche Tat. (Foto: Robert Haas)
  • Ein 68-jähriger Autofahrer kam Montagfrüh in Schwabing von der Fahrbahn ab und fuhr 30 bis 40 Meter über den Gehweg.
  • Ein 33-jähriger Fußgänger wurde frontal erfasst und erlitt schwere Kopfverletzungen, wurde notoperiert, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.
  • Die Polizei geht von einem Unfall aus und prüft, ob der Fahrer versehentlich aufs Gas statt auf die Bremse trat.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Ein Autofahrer kommt von der Straße ab und fährt bis zu 40 Meter über den Gehweg. Zwei Passanten können zur Seite springen, ein 33-Jähriger wird frontal erfasst.

Bei einem Unfall in Schwabing ist ein Fußgänger Montagfrüh schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 9.15 Uhr ein 68-jähriger Münchner in seinem Mercedes auf der Herzogstraße in westlicher Richtung. An der Kreuzung mit der Schleißheimer Straße wollte er nach links in diese abbiegen. Nach Zeugenaussagen beschleunigte das Fahrzeug plötzlich stark, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr 30 bis 40 Meter auf dem Gehweg.

Dort befand sich eine Gruppe von drei Fußgängern. Zwei von ihnen konnten sich durch einen Sprung zur Seite retten, der Dritte jedoch wurde frontal vom Auto erfasst. Der 33 Jahre alte Münchner erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen und wurde im Krankenhaus notoperiert. Nach aktuellem Stand besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Die Polizei geht von einem Unfall aus, es gebe keine Anzeichen für eine vorsätzliche Tat. Nun soll untersucht werden, ob der Autofahrer womöglich versehentlich von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht ist. Auch eine akute Erkrankung will die Polizei nicht ausschließen. Am Auto entstand ein Schaden von mehreren 1000 Euro, außerdem wurde ein Verkehrsschild beschädigt.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Verschwundene Eisbachwelle
:Ein Schauspiel, das es so nur in München geben kann

Die Welle im Eisbach war jahrzehntelang einfach da. Dann stilisierte die Stadt sie zum Beweis Münchner Lässigkeit, bis die eigene Bürokratie sie kaputtputzte. Die Rettungsversuche wirken hilflos – jetzt stellen die Surfer angeblich ein Ultimatum.

SZ PlusVon René Hofmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite