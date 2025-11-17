Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 9.15 Uhr ein 68-jähriger Münchner in seinem Mercedes auf der Herzogstraße in westlicher Richtung. An der Kreuzung mit der Schleißheimer Straße wollte er nach links in diese abbiegen. Nach Zeugenaussagen beschleunigte das Fahrzeug plötzlich stark, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr 30 bis 40 Meter auf dem Gehweg.

Dort befand sich eine Gruppe von drei Fußgängern. Zwei von ihnen konnten sich durch einen Sprung zur Seite retten, der Dritte jedoch wurde frontal vom Auto erfasst. Der 33 Jahre alte Münchner erlitt unter anderem schwere Kopfverletzungen und wurde im Krankenhaus notoperiert. Nach aktuellem Stand besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Die Polizei geht von einem Unfall aus, es gebe keine Anzeichen für eine vorsätzliche Tat. Nun soll untersucht werden, ob der Autofahrer womöglich versehentlich von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht ist. Auch eine akute Erkrankung will die Polizei nicht ausschließen. Am Auto entstand ein Schaden von mehreren 1000 Euro, außerdem wurde ein Verkehrsschild beschädigt.