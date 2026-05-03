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Polizei in MünchenExplosion zerreißt Kleintransporter – war ein Gasgrill der Auslöser?

Brandfahnder entdecken noch in der Nacht die mutmaßliche Ursache der Explosion: Auf der Ladefläche des Wagens habe sich ein Gasgrill samt Propangasflasche befunden.
Brandfahnder entdecken noch in der Nacht die mutmaßliche Ursache der Explosion: Auf der Ladefläche des Wagens habe sich ein Gasgrill samt Propangasflasche befunden. Sven Hoppe/dpa

Teile des Wracks fliegen bis zu 50 Meter weit und beschädigen Autos und Häuser. Der 27-jähriger Fahrer wird schwer verletzt. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus.

Die Explosion eines Autos hat in Milbertshofen einen Mann schwer verletzt und hohen Schaden angerichtet. Laut Polizei habe sich das Unglück am Freitagabend in der Bad-Soden-Straße ereignet. Dort sei gegen 23.35 Uhr ein Kleintransporter in die Luft geflogen. Ein Notarzt habe den 27-jährigen Fahrer in eine Klinik gebracht, sein Zustand sei nicht bekannt, berichtet ein Polizeisprecher.

Ein Brandfahnder habe noch in der Nacht die mutmaßliche Ursache der Explosion herausgefunden. Auf der Ladefläche des Wagens habe sich ein Gasgrill samt Propangasflasche befunden. Der Sprecher weist darauf hin, dass Gasflaschen nur gesichert transportiert werden dürfen. Die Explosion habe Wände und Dach des Transporters weggesprengt, mehrere Autolängen entfernt sei es auf ein anderes Fahrzeug geflogen. Der Sprecher verglich das Wrack mit einem Cabrio.

Zahlreiche Autos und auch Gebäude seien durch umherfliegende Teile beschädigt worden. Einzelne Teile seien bis zu 50 Meter weit geschleudert worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Offenbar habe der 27-jährige Fahrer den Grill nicht selbst eingeladen, so der Polizeisprecher. Er habe nur das Einparken übernommen.

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