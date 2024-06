Gerade einmal 14 Jahre alt, aber schon Ärger mit der Polizei wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls: Das haben drei Buben geschafft, die am Sonntagnachmittag festgenommen wurden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich die drei in der Nähe der Lerchenauer Straße in Milbertshofen an einem geparkten Auto zu schaffen machten und daraufhin die Polizei verständigt. Eine Streife traf sie noch am Tatort an.