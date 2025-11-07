Zum Hauptinhalt springen

AsylpolitikBayerns beste Auszubildende muss ausreisen

Lesezeit: 6 Min.

Für viele Migranten endet ihre Zeit in Deutschland am Münchner Flughafen.
Für viele Migranten endet ihre Zeit in Deutschland am Münchner Flughafen. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer/Bearbeitung: SZ)

Natia Beridse kommt aus Georgien, um sich in München eine Zukunft aufzubauen. Die Bäckerei, in der sie ihre Ausbildung macht, ist stolz auf sie. Doch sie begeht einen Fehler – und bekommt die  neue Schärfe in der Migrationsdebatte zu spüren.

Von Kathrin Aldenhoff

Es ist nur ein Werbespruch, aber im Fall der jungen Frau aus Georgien passt er erstaunlich gut. „Ich bin nur wegen des Brotes hier“ steht auf dem T-Shirt, das sie bei ihrer Arbeit in der Filiale der Bäckerei Ziegler trägt. Natia Beridse ist 26, sie kam vor fünf Jahren als Au-pair-Mädchen nach Deutschland und hat vor etwas mehr als einem Jahr ihre Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin abgeschlossen, als Beste in Bayern und Drittbeste in Deutschland. Doch sie beging einen Fehler, und der bringt sie nun um ihre Zukunft in München. Und ihren Arbeitgeber um eine wertvolle Fachkraft.

