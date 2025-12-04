Schauspieler Thomas Schmauser räumt in diesem Jahr die bedeutenden Auszeichnungen im Theater ab. Für seine Rolle als Hendrik Höfgen in Jette Steckels Inszenierung „Mephisto“ an den Münchner Kammerspielen wurde er in der Zeitschrift „Theater heute“ als „Schauspieler des Jahres“ benannt, zudem erhielt er den „Faust-Preis“. Nun kommt noch der mit 10 000 Euro dotierte, renommierte Gertrud-Eysoldt-Ring dazu.