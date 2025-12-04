Zum Hauptinhalt springen

AuszeichnungGertrud-Eysoldt-Ring für Thomas Schmauser

Als einen Spieler „der schönsten Widersprüche“ bezeichnete die Jury Thomas Schmauser in seiner Rolle als Hendrik Höfgen.
Als einen Spieler „der schönsten Widersprüche“ bezeichnete die Jury Thomas Schmauser in seiner Rolle als Hendrik Höfgen. (Foto: Armin Smailovic)

Schauspieler Thomas Schmauser erhält den Gertrud-Eysoldt-Ring für seine herausragende Leistung in „Mephisto“ an den Münchner Kammerspielen. Es ist die dritte bedeutende Auszeichnung für ihn in seiner Rolle als Hendrik Höfgen.

Schauspieler Thomas Schmauser räumt in diesem Jahr die bedeutenden Auszeichnungen im Theater ab. Für seine Rolle als Hendrik Höfgen in Jette Steckels Inszenierung „Mephisto“ an den Münchner Kammerspielen wurde er in der Zeitschrift „Theater heute“ als „Schauspieler des Jahres“ benannt, zudem erhielt er den „Faust-Preis“. Nun kommt noch der mit 10 000 Euro dotierte, renommierte Gertrud-Eysoldt-Ring dazu.

Die mit Ulrich Matthes, Juliane Köhler und Caroline Peters besetzte Jury lobte Schmauser als einen Spieler „der schönsten Widersprüche“, der in dieser Rolle auf „bezwingende Art“ herausrage. Die feierliche Übergabe findet voraussichtlich im März 2026 statt. Seit 1986 vergibt die Stadt Bensheim zusammen mit der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste den Gertrud-Eysoldt-Ring, ein Vermächtnis des 1981 in Bensheim verstorbenen Theaterkritikers Wilhelm Ringelband.

