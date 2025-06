Erstmals wird am kommenden Montag, 30. Juni, der Fritz-Neuland-Gedächtnispreis für besondere Courage gegen Antisemitismus verliehen. Gestiftet hat ihn Michael Fischbaum, in Kooperation mit dem bayerischen Justiz- sowie dem Innenministerium. Der Münchner Unternehmer möchte damit den jüdischen Rechtsanwalt Fritz Neuland (1889–1969) würdigen, der Fischbaums Großmutter Margarete Schreiner „durch sein mutiges Einschreiten“ vor der Deportation in das KZ Dachau bewahrt habe. Die neue, mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung richtet sich an mutige Angehörige von Polizei und Justiz. Sie soll laut Mitteilung aus den beiden Ministerien ein Zeichen sein gegen die „schlimmste Antisemitismus-Welle seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“. Bei der Verleihung an die zwei Preisträger wird auch die Tochter von Fritz Neuland sprechen: die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch.