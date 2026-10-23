Der Glaube kann Menschen Halt geben und Menschen zusammenführen. Er kann aber auch Menschen trennen und zum Fanatismus führen. In ihrer Graphic Novel „Glaub mir“ zeigt die Münchner Zeichnerin Jutta Pilgram all diese Facetten religiösen Lebens auf . Indem sie sehr einfühlsam von zwei Mädchen erzählt, Regina und Malika. Die eine wächst in einem streng katholischen Elternhaus auf, die andere ist Muslimin. Und die beiden finden zusammen, weil sie sich in ihrem jeweiligen Glauben als Außenseiter und als Auserwählte fühlen. Bis die Freundschaft plötzlich zerbricht und viele Enttäuschungen bleiben. Wie Pilgram ihren Comic entwickelt hat, zeigt noch bis zum 31. Januar eine Pop-up-Ausstellung in der Monacensia auf. Zu sehen sind außerdem viele Originalseiten.

Joseph Sassoon Semahs Installation „GiLGUL ShaTIaCh Carpet (Reincarnation) Rolling“, 1983. Zu sehen im Jüdischen Museum München. Foto: Eva Jünger / JMM

Wohin religiöser Fanatismus führen kann, das ist seit vielen Jahren und extrem verstärkt seit dem 7. Oktober 2023 in Israel und Palästina zu beobachten. Ein blutiger Konflikt, der sich weltweit zu einer Art Glaubenskampf ausgedehnt hat. Um Religion geht es dabei kaum noch, eher um Nationalismus, Rassismus und Rechthaberei. Eine Versöhnung und ein friedliches Zusammenleben scheinen da kaum möglich. Dabei gab es das schon mal. Das heißt: Eine Zeit, in der „jüdisch“ und „muslimisch“ oder eben auch „palästinensisch“ keine Gegensätze waren. Das zeigt noch bis zum 28. Februar sehr eindringlich die Ausstellung „Yalla. Arabisch-jüdische Berührungen“ im Jüdischen Museum auf.

Geplant war die gemeinsam mit dem Jüdischen Museum Hohenems erarbeitete Schau seit mehreren Jahren. Dann kamen aber der Tod des früheren Leiters des hiesigen Jüdischen Museums, Bernhard Purin, und der 7. Oktober dazwischen. Letzterer führte dazu, dass viele Künstler absprangen und das Projekt zu einem Wagnis wurde. Denn Geschichten über „arabische Juden“: Wer will die heute hören? Sieben jüdische Künstler mit arabischen Wurzeln sind dann doch geblieben. Sie spüren in ihren Arbeiten jüdischen Identitäten in islamisch geprägten Ländern wie Ägypten oder Marokko nach. Es geht um europäische Tannenbäume in Palästina, eine Konferenz für arabische Musik, einen israelischen Künstlerspion, einen Gebetsteppich. Das zeigt, wie facettenreich das Thema ist.

Das sogenannte Türkentor neben dem Museum Brandhorst ist der einzig verbliebene Gebäuderest der 1826 errichteten Türkenkaserne des Königlich Bayerischen Infanterie-Leibregiments. Foto: Haydar Koyupinar, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München

Aber nicht nur die jüdisch-arabische Geschichte ist widersprüchlich und vielfach problematisch. Auch die deutschtürkische war in den vergangenen Jahrzehnten sehr vielfältig und leider mit viel Schatten versehen. Das belegt noch bis 8. November die Ausstellung „Carrying“ im Museum Brandhorst. Der Ausgangspunkt dafür: Dort, wo das Museum heute steht, befand sich früher die sogenannte „Türkenkaserne“. Davon übrig ist heute nur noch das Türkentor, und nebenan gibt es die Türkenstraße. Und was es nie gab, das ist der Türkengraben, ein vom Kurfürsten Maximilian II. Emanuel geplantes Wasserinfrastrukturprojekt.

Gezeigt werden in „Carrying“ Werke von sieben Künstlerinnen, die sich eher indirekt auf diese Geschichte beziehen. Und die stattdessen das Ziel haben, Räume innerhalb und außerhalb des Museums künstlerisch zu „aktivieren“. Es geht um territoriale Grenzen, Migration, um Zugehörigkeit und sehr konkret etwa um die sogenannte Gastarbeiter-Ära, in der viele türkische Migranten mit dem Glauben an ein besseres Leben nach Deutschland kamen. Nur dass man sie dort nie als „Gäste“, sondern nur als „Arbeiter“ ansah. Das macht in dem Fall die Münchner Künstlerin Cana Bilir-Meier im Video „Ein neues Wort“ zum Thema. Darin zu sehen ist der deutsch-türkische Chor „Suzi Dil Koro“, der eine Neufassung des bekannten Kinderlieds „Die Eisenbahn“ einprobt.

Der Hintergrund: Im Jahr 1970 startete der Westdeutsche Rundfunk einen Wettbewerb, um eine Alternative für das Wort „Gastarbeiter“ zu finden. Unter den 32000 Einsendungen waren Wortfindungen wie „Auslandsbruder“ oder „Gastkumpel“, die im Lied auftauchen. Womit wir bei der Macht der Sprache wären und deren Grenzen. Und bei der Veranstaltung „Da wird man ja wohl noch klagen dürfen – Meinungsfreiheit und Satire“ am 28. Oktober im Volkstheater, die keine Ausstellung ist, sondern eine Mischung aus Gespräch und Performance. Die „Performer“ sind SZ-Redakteur Ronen Steinke und der Ex-Chefredakteur der „Titanic“ Moritz Hürtgen. Zwei, die weiter an den Dialog und an die Meinungsfreiheit glauben. In einer Zeit, in der gehetzt, gebrüllt, geklagt wird, aber kaum noch miteinander geredet.