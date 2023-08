In München haben in diesem Jahr bisher schon so viele Ausstellungen wie selten eröffnet. Wer glaubt, den Museen ginge nun die Puste aus, der irrt gewaltig. Was es in der zweiten Jahreshälfte noch zu sehen gibt.

Von Evelyn Vogel

Selten war das Ausstellungsprogramm in München so dicht wie in diesem Jahr. Bis Ende Juli lockten die Museen fast im Wochenrhythmus mit neuen Präsentation in ihre Häuser. Wäre es da ein Wunder gewesen, wenn ihnen in der zweiten Jahreshälfte die Puste ausgeht? Weit gefehlt. Nach einer kurzen Sommerpause geht es Ende August schon wieder los mit Eröffnungen. Deshalb hier eine kleine und bei Weitem nicht vollständige Übersicht über das, was Kunstliebhaber und Museumsgänger in München in der zweiten Jahreshälfte erwartet.