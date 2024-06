Neue Ausstellung in der Pinakothek der Moderne

Wie wird und bleibt man berühmt? Eine Ausstellung in der Pinakothek der Moderne zeigt, dass Hendrick Goltzius und Peter Paul Rubens nicht nur begnadete Künstler waren, sondern auch Meister der Vermarktung.

Von Jürgen Moises

Die Kunst ist heute überall. Dank der Fotografie kann sich jeder, wie der französische Autor André Malraux schon in den Fünfzigern schrieb, sein eigenes imaginäres Museum schaffen, das von seinem Bestand her jedes echte übertrifft. Durch Internet und Digitalisierung hat sich dieser Bilderbestand ins Unermessliche gesteigert. Und wer heute in den Louvre oder die Uffizien geht, hat die meisten der dort ausgestellten Kunstwerke schon digital gesehen.