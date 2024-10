Von Jürgen Moises

Eine der zentralen Botschaften der Ausstellung „Eccentric. Ästhetik der Freiheit“ in der Münchner Pinakothek der Moderne ist gleich neben dem Eingang zu lesen. „Yes To All“ steht da in großen Leuchtbuchstaben geschrieben. Ein Kunstwerk von Sylvie Fleury, das die Schweizer Künstlerin 2006 geschaffen hat. Der Satz, der aus der Welt der Computer-Interfaces stammt, wird hier zu einer Botschaft der radikalen Offenheit. Und tritt man dann durch den Eingang in die Ausstellung hinein, bekommt man eine Ahnung, was damit gemeint sein könnte. Da sieht man sich plötzlich lebensgroßen Polarbären in quietschbunten Federkostümen gegenüber, körperlich versehrten Schneewittchen-Zwergen, einem von der Decke hängenden Krokodil und noch so einigen anderen schrägen Kreaturen.