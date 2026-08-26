Autsch! Das muss ja ganz schön weh tun. Diese rote, fleischige, verrenkte Hand, die sich durch eine Verletzung in eine monströse Pranke verwandelt hat. Zumindest hat man das durch Cartoon-Serien wie „Tom und Jerry“ oder „The Bugs Bunny Show“ gelernt. Dass sich Körperteile durch einen Schlag oder eine Quetschung riesig aufblasen. Und genauso sieht nun auch die Hand der männlichen Figur auf dem 2026 entstandenen Gemälde „Hurt Hand“ von Dana Schutz aus, das aktuell in der Graphischen Sammlung München in der Pinakothek der Moderne hängt. Zu sehen ist das Motiv dort zwei Mal. Als großes Gemälde, wie erwähnt, auf dem neben der großen Hand der gebückten Figur deren knallroter Pullover ins Auge springt. Und als mit Kohle gezeichnete und auf wenige Umrisse reduzierte Skizze.