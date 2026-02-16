Wer heute ein Foto von sich machen will, braucht nur auf seinem Handy die Selfie-Funktion anschalten. Eine schnelle Pose. Klick! Und die Aufnahme ist gemacht. Der US-amerikanische Fotograf Lee Friedlander hat das im Jahr 1934 noch etwas ausgefuchster angestellt. Da gibt es etwa eine Fotografie aus New Orleans. Für diese hat Friedlander dort sein Spiegelbild in einem Schaufenster fotografiert. Sein Gesicht ist dunkel, unscharf, genauso wie das des Mannes, der hinter ihm an der Straße steht. Man sieht die Straße, Autos, Gebäude gespiegelt, rechts ragen zwei Fenster herein. Und in der Mitte klebt ein winziges Rechteck auf dem Schaufenster, auf dem man, so sieht es aus, Friedlander noch einmal in klein sieht.