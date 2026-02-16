Wer heute ein Foto von sich machen will, braucht nur auf seinem Handy die Selfie-Funktion anschalten. Eine schnelle Pose. Klick! Und die Aufnahme ist gemacht. Der US-amerikanische Fotograf Lee Friedlander hat das im Jahr 1934 noch etwas ausgefuchster angestellt. Da gibt es etwa eine Fotografie aus New Orleans. Für diese hat Friedlander dort sein Spiegelbild in einem Schaufenster fotografiert. Sein Gesicht ist dunkel, unscharf, genauso wie das des Mannes, der hinter ihm an der Straße steht. Man sieht die Straße, Autos, Gebäude gespiegelt, rechts ragen zwei Fenster herein. Und in der Mitte klebt ein winziges Rechteck auf dem Schaufenster, auf dem man, so sieht es aus, Friedlander noch einmal in klein sieht.
Ausstellung in MünchenDie Glanzstücke der Pinakothek der Moderne
Lesezeit: 4 Min.
Die vier Museen in der Pinakothek der Moderne präsentieren gemeinsam ihre Schätze. Die Ausstellung „Reflexion“ zeigt zum Thema „Licht, Spiegel, Transparenz“ die Glanzstücke aus bildender Kunst, Architektur, Grafik und Design.
Von Jürgen Moises
Kunstsammlung:Die verborgenen Schätze des Freisinger Diözesanmuseums
Nur ein Bruchteil der Kunstwerke einer Sammlung wird dem Publikum gezeigt. Was ist mit dem Rest? Ein Besuch im gut gesicherten Depot des Freisinger Diözesanmuseums, wo man sich gerade auf eine neue große Sonderausstellung vorbereitet.
Lesen Sie mehr zum Thema