Kann abstrakte Kunst die Welt retten? Diese Frage mag seltsam oder gar vermessen klingen. Vor hundert Jahren aber glaubten nicht wenige Künstler daran, dass das gelingen kann. Einer davon war der französische Maler Auguste Herbin, dem das Lenbachhaus in München aktuell eine beeindruckende Ausstellung widmet. Herbin war in Frankreich einer der Pioniere der abstrakten Kunst. Er war Kommunist, stammte aus einfachen Verhältnissen. Seine Eltern arbeiteten in der Kleinstadt Le Cateau-Cambrésis in einer Textilfabrik. Und das mag mit ein Grund sein, warum der 1862 geborene und 1960 gestorbene Herbin an eine „Kunst für alle“ glaubte. An eine, die mit den Mitteln der Abstraktion den Menschen und die Gesellschaft verbessern kann.

Welche Entwicklung der lange nur unter Künstlern und Kennern geschätzte Auguste Herbin dabei durchmachte, zeigt die Ausstellung in Form von rund 50 Arbeiten. Und man sieht das sehr deutlich, wenn man etwa ein frühes Selbstporträt von 1910 und ein mit „Herbin“ betiteltes Selbstbildnis von 1959 am Ende des chronologischen Durchgangs vergleicht. Auf dem ersten, leichte kubistische Züge tragenden Bild sieht man Herbin mit Schiebermütze und im grauen Mantel auf einem Stuhl sitzen. In dieser selbstbewussten Arbeiterpose könnte man sich auch Jean Gabin oder Jean-Paul Belmondo vorstellen. Wie man heute weiß, war das Gemälde eines der ersten, mit denen Herbin 1912 in München reüssierte. Damals hatte es die hiesige Galerie Hans Goltz im Programm.

Ein Selbstbildnis Auguste Herbins von 1906 aus der Collection Kröller-Müller Museum. (Foto: Rik Klein Gotink © VG Bild-Kunst Bonn, 2025)

Das andere Selbstporträt ist eine abstrakte Variation über Herbins Nachnamen. Und zwar auf Grundlage seines 1942 entwickelten „alphabets plastique“, das Farben und Formen bestimmte Töne und Buchstaben zuordnet. Seine Vorbilder hat dieses Alphabet unter anderem in Goethes Farbenlehre, Rimbauds „Voyelles“ und Bachs „Kunst der Fuge“. Die Farbe und die Fläche stehen dabei für eine geistige Welt, im Gegensatz zur materiellen Welt, die sich in der Malerei über Volumen ausdrückt. Auf dem Weg von der einen zur anderen Welt vollführte der Franzose mehrere Stilwechsel. Wobei der dafür entscheidende Moment sein 1901 erfolgter Umzug nach Paris war.

Davor hatte Auguste Herbin seine erste Ausbildung an einer auf das Kunsthandwerk vorbereitenden Zeichenschule in Le Cateau erfahren. Durch ein Stipendium konnte er diese an der Kunstakademie in Lille vertiefen. Mit der naturalistisch ausgerichteten Ausbildung dort hatte Herbin Probleme, und er begann mit dem Impressionismus zu experimentieren. In Paris findet er dann in Cézanne und van Gogh neue Vorbilder. Er wird Mitglied der Fauves, zu denen unter anderem Henri Matisse gehört. Und 1907 entsteht mit dem im Lenbachhaus gezeigten Porträt des Schriftstellers Erich Mühsam eines seiner bekanntesten Gemälde. Ein Bild, das auch heute noch durch seine ungewöhnlichen Farben überrascht.

Bald darauf ein weiterer Wechsel, zum Kubismus. Herbin lebt damals in einem Atelierhaus auf dem Montmartre, im Umfeld von Künstlern wie Picasso und Georges Braque. Im Unterschied zu seinen bald berühmten Kollegen hält Herbin dabei an den kräftigen Farben fest. Wie in der Ausstellung das Gemälde „Frauen und Kinder“ von 1914 belegt. Als im August 1914 der 1. Weltkrieg ausbricht, bleibt Herbin wegen seiner geringen Körpergröße vom Fronteinsatz verschont. Stattdessen landet er vermittelt durch den Galeristen Léonce Rosenberg bei einem Luftfahrtunternehmen und bemalt dort Flugzeuge mit Tarnmustern. Eine Tätigkeit, der in Deutschland auch Franz Marc und Paul Klee nachgingen. Und für die man in Frankreich Kubisten für besonders geeignet hielt.

Nach dem Krieg lebt Herbin zeitweise in Céret, wo Gemälde entstehen, die auf ungewöhnliche Weise Landschaft und Architektur verbinden. Außerdem stellt er Möbel, Masken und bemalte Skulpturen her, für die er ein abstraktes Formenvokabular entwirft. Auf dem Kunstmarkt hat er damit keinen Erfolg. Deshalb malt er vorübergehend wieder gegenständlich, Stillleben, eine „Frau mit Kirschbaum“, bis er sich von 1927 an komplett der Abstraktion verschreibt. Das macht er nicht nur als Maler, sondern auch als Mitglied der Gruppe „Abstraction-Création“, für die er unter anderem Ausstellungen organisiert.

Wirkliche Anerkennung erfährt Herbin erst nach dem 2. Weltkrieg. Kinetische, konkrete und Op-Art-Künstler finden in seiner Kunst ein Vorbild. Und in den Jahren 1955, 1959 und 1972 sind seine Werke auf der Documenta zu sehen. Herbins Gemälde aus den späten Jahren sind geometrisch abstrakt, rhythmisch verspielt. Wie er diese mithilfe seines „alphabets plastique“ entwickelt, zeigt ein digital ausliegendes Notizbuch. Mit dem Kommunismus bricht er. Weil er kein sozialistischer Partei-Maler sein will. Sein Glaube an die Kunst, die Abstraktion, bleibt ungebrochen. Und in einer Zeit der politischen Pamphlete und Parolen könnte er damit auch heute noch ein Vorbild sein.

Auguste Herbin, bis 19. Okt., Lenbachhaus, Luisenstr. 33, www.lenbachhaus.de