Von Jürgen Moises

Ein blondes Mädchen steht mit einem Strauß Edelweiß in einer gemalten grünen Wiesenlandschaft. Im Hintergrund sind schneebedeckte Berge und eine Hütte zu sehen. Eine Szenerie wie auf einer Kitschpostkarte. Wer Hebräisch kann, wird aber eines Besseren belehrt. Denn auf dem Bild steht: "Heidi. Tochter der Berge". Es handelt sich nämlich um das Cover einer Taschenbuchausgabe des berühmten Kinderbuchs von Johanna Spyri, die 1957/58 in Israel erschien. Zu sehen ist sie in der Ausstellung "Heidi in Israel. Eine Spurensuche" im Jüdischen Museum München, zusammen mit weiteren Büchern, Bildern und Gegenständen, die sich alle um die Rezeption des zweiteiligen Schweizer Kinderbuchklassikers aus den Jahren 1880 und 1881 in Israel und Palästina drehen.

Heidi und Israel? Das ist wohl nicht das erste, was einem einfällt, wenn man an die Geschichte des armen Waisenmädchens denkt, das bei seinem Großvater, dem Alpöhi, auf der Alm landet. Das danach in die Großstadt Frankfurt muss, wo es zur Spielkameradin der im Rollstuhl sitzenden Klara werden soll. Und das schließlich, vom Heimweh verzehrt, wieder zurück in die Berge darf und dort seine Lebensfreude zurückgewinnt. Nein, eher denkt man an die Schweiz, die gewissermaßen synonym für Heidi steht. Und vielleicht noch an Japan. Wegen der Anime-Serie von 1974 und der quirligen Titelfigur mit den schwarzen Haaren, dem roten Kleid und lauten Lachen, die das Heidi-Bild in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich geprägt hat. Den von Gitti und Erica gesungenen deutschen Titelsong und Hitparadenstürmer inklusive.

Die Initiatoren der Ausstellung wollen ein Heidi-Museum bauen

Detailansicht öffnen Welterfolg einer Pietistin: Johanna Spyris "Heidi" ist bis heute das erfolgreichste Schweizer Buch. Das "Heidiseum" hat sich der Pflege von Spyris literarischem Erbe verschrieben. Aus dem Fundus des Archivs stammt dieses Porträt, das die Schriftstellerin um das Jahr 1880 zeigt. (Foto: Heidi-Archiv, Heidiseum)

Mit Japan hat das Ganze indirekt auch zu tun. Denn vor drei Jahren fand im Landesmuseum Zürich die Ausstellung "Heidi in Japan" statt. Dort lernten sich die Kuratorin Nurit Blatman und der Literaturwissenschaftler Peter Büttner kennen, der 2018 zusammen mit Peter Polzin das "Heidiseum" in Zürich gegründet hat. Das "Heidiseum" ist ein Archiv, das sich der Pflege des literarischen Erbes von Johanna Spyri verschrieben hat und aus dessen Fundus die meisten Gegenstände in der aktuellen Ausstellung stammen. Die Vision von Büttner: Ein Heidi-Zentrum in Zürich und damit das erste Heidi-Museum in der Schweiz zu bauen. Und auf dem Weg dahin wollen sie eine Reihe von Ausstellungen machen, welche die "Geschichten hinter der Geschichte" erzählen, und auf die Art das Thema "Heidi" in der internationalen Kultur- und Museumswelt etablieren.

Deshalb nun "Heidi in Israel". Eine Geschichte, die bis in die 1920er zurückreicht und bis in die digitale Gegenwart fortdauert. Warum Johanna Spyris in mehr als 70 Sprachen übersetztes und geschätzt 60 Millionen mal verkauftes Kinderbuch speziell in Israel auf fruchtbaren Boden stieß, das wird in dem chronologisch angelegten Parcours deutlich. Das hat mit den jüdischen Lesern zu tun, welche "Heidi" noch vor den Schrecknissen der Shoa in Deutschland oder in anderen Ländern kennenlernten. Und die ihre Erinnerungen daran mit nach Israel brachten. Es hat aber vor allem mit der Shoa selbst zu tun. Heidi als Waise. Der Alpöhi, der durch schreckliche Erlebnisse verbittert und schweigsam geworden ist. Das waren Dinge, mit denen sich jüdische Leser identifizieren konnten. Und dann waren da noch die Themen Heimat und Heimatverlust.

Detailansicht öffnen Heidi unter Palmen: Eine Foto-Serie von Niv Fridman mit Tänzerin Tamar Rosenzweig als Heidi, zeigt den Mythos der literarischen Figur im heutigen Isarel. (Foto: Niv Fridman)

Im Falle von Deutschland wollte man von dieser ehemaligen Heimat nichts mehr wissen. Und doch war die Sehnsucht nach verlorenen Orten, Dingen, dem früheren Leben da. Diese auszuleben, dafür bot die Schweiz einen offenbar gangbaren Umweg, als vermeintlich "neutrales" Gebiet. Dafür wurde der sperrige Originaltitel "Heidis Lehr- und Wanderjahre" bereits bei der ersten hebräischen Übersetzung von 1946 in "Heidi. Tochter der Alpen" umbenannt und später in "Tochter der Berge". Weil nachfolgenden Generationen der Bezug zu den Alpen fehlte. Auch wurde in den insgesamt acht hebräischen Übersetzungen oft vieles weggelassen oder umbenannt. Wie etwa der Name "Frankfurt", der wie alles Deutsche Tabu war. So war teilweise nur von der "großen Stadt" die Rede. Und in einer Theaterfassung von 1956 durfte Heidi ins "sonnige Venedig" fahren.

Auch viele christliche Elemente, die der streng religiösen Pietistin Spyri sehr wichtig waren, fehlten meist völlig oder wurden durch jüdische ersetzt. Erst Hanna Livnat hat in ihrer 2020 erschienenen Übersetzung, von der es das Buch und daraus stammende Illustrationen zu sehen gibt, diese Aspekte alle wieder mit hinein genommen. Davor standen die Themen "Natur gegen Stadt" und "armes Waisenkind" im Zentrum. An beides ließ sich in Israel gut andocken. Wegen der eigenen Erfahrungen, aber auch, weil Natur und landwirtschaftliche Arbeit im politischen Zionismus eine identitätsstiftende Rolle spielten. Von der israelischen Literaturkritik wurde "Heidi" als "Ode an die Freuden des einfachen Lebens" beschrieben. Eine Lesart, die von Spyri aber auch intendiert war.

Der erste Heidi-Illustrator war ein Münchner

Wer Johanna Spyri war, das wird zu Beginn kurz in Texten erzählt. Auch die Handlung von "Heidi" wird kurz zusammengefasst, begleitet von Bildern des ersten Heidi-Illustrators Friedrich Wilhelm Pfeiffer, der übrigens ein Münchner war. Es gibt frühe internationale Buchausgaben aus Ländern wie Holland oder Norwegen, es sind viele Buch-Ausgaben, eine DVD, Kassetten und Schallplatten mit Hörfassungen aus Israel zu sehen. Es gibt Fotos von Theaterinszenierungen, ein original Ziegenpeter-Kostüm sowie Filmstills aus den Schweizer Verfilmungen aus den Fünfziger Jahren. Zur erfolgreichen US-Verfilmung von 1937 mit Shirley Temple sind das Filmskript, eine Filmpostkarte und die zugehörige Buchedition ausgestellt. Und es gibt Bilder von Facebook, wo sich israelische Urlauber in Heidi-Manier inszenieren.

Etwas schade ist, dass die Film- und Hörbeispiele nicht zum Laufen und Klingen gebracht werden. Das hätte das Ganze etwas lebendiger gemacht. Wie lebendig der Mythos Heidi in Israel über Jahrzehnte geblieben ist, kann die Schau aber sehr treffend zeigen. Zudem werden zentrale Aspekte im Katalog profund vertieft. Und vom 11. Mai an wird die Ausstellung noch durch eine Foto-Serie von Niv Fridman erweitert, auf der man die Tänzerin Tamar Rosenzweig als Heidi im heutigen Isarel sieht. Aus diesem Anlass wird am 10. Mai dann auch die Eröffnung nachgeholt. Die wurde in der Hoffnung auf eine bessere Corona-Lage verschoben.

Heidi in Israel. Eine Spurensuche, bis 16. Oktober, Jüdisches Museum, St.-Jakobs-Platz 16, www.juedisches-museum-muenchen.de