In dem Ort Dernau in Ahrtal suchen in der Nacht nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 Hilfskräfte nach Anwohnern, die in ihren Häusern von den Wassermassen eingeschlossen sind.

Von Jürgen Moises

In Indien herrscht ein Krieg ums Wasser. In Großbritannien hört es seit 193 Tagen nicht auf zu regnen. Und dann ist da diese eine große Frage: Warum haben wir nichts getan? Das sind Schlagzeilen, wie sie in unser Katastrophenzeitalter passen. Aber wie man bei näherem Blick in die Vitrine in der Ausstellung zum aktuell und noch bis zum 16. Juli laufenden FotoDoks-Festival mit dem Titel "Future Perfect" erkennen kann: Sie sind nicht von heute, sondern auf die Jahre 2033, 2056 und 2088 datiert. Es sind keine Realitäten, sondern mögliche Zukünfte, die uns Lena Dobrowolska und Teo Ormond-Skeaping präsentieren. Aber es sind auch keine "perfekten Zukünfte", wie der diesjährige FotoDoks-Titel vielleicht suggeriert.