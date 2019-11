Morgens um vier stirbt das Schwein. Es wird mit der Elektrozange betäubt, ausgeblutet. Dann kommt es in die Brühmaschine. Vivi D'Angelo, 34, arbeitet als Foodfotografin. In diesem Beruf geht es um perfekte Aufnahmen von perfekten Lebensmitteln. Das Interesse von Vivi D'Angelo gilt aber anderen Dingen. Ihr sind die Augenblicke wichtig, "in denen Welten sich öffnen. Ich will dem speziellen Moment nachspüren, in dem etwas Entscheidendes passiert".

Dem Moment, in dem aus einem lebenden Tier ein Schnitzel wird, zum Beispiel. Und es geht ihr darum, hinter die glänzende Fassade zu schauen. Auf das Leben. Und den Tod. Für ihre Reportagen verbringt sie deshalb schon mal zwei Tage im Schlachthof in Fürstenfeldbruck, einen Morgen in einem Wald bei einer Treibjagd oder einen Monat auf Bali, wo sie die Menschen beim Fischfang fotografiert.

Detailansicht öffnen Einen Teil ihrer Arbeit hat Vivi D'Angelo im März im "Container of Modern Art" ausgestellt. (Foto: Vivi D'Angelo)

Jeden Arbeitsschritt im Schlachthof Hasenheide in Fürstenfeldbruck hat Vivi D'Angelo im vorigen Jahr festgehalten - die Tiere, die Menschen, das Blut. Als sie die Aufnahmen später am Computer noch einmal durchschaute, ohne das Distanz schaffende Objektiv dazwischen, sei sie richtig erschrocken, sagt sie. 40 der großformatigen Bilder von den Tieren und den Metzgern bei ihrer blutigen Arbeit hat sie im März eine Woche lang im "Container of Modern Art" im Münchner Werksviertel ausgestellt. 25 davon beim Tag der offenen Tür im September im Schlachthof selbst. Der Titel der Fotoreportage: "Morgens um vier stirbt das Schnitzel."

Die Reportage im Schlachthof hat Vivi D'Angelo mitgenommen. Die Schweine, erzählt die Fotografin in ihrem Atelier an der Münchner Belfortstraße, seien manchmal wie Hunde, so neugierig. "Im nächsten Moment muss man sie töten. Das ist heftig." Oder das Rind, das per Bolzenschuss betäubt, danach ausgeblutet wurde und nun neben der Tötungsbox liegt. All das ist auf ihren Fotos zu sehen.

Vom Tier zu einem Lebensmittel wird das Rind nach dem Empfinden der Fotografin auf der Waage. Denn dort fällt der Name weg, die Kuh, der Ochse bekommt eine Nummer. "Das Abschneiden von Kopf und Beinen tut einem noch weh. Je mehr passiert, um so mehr vergisst man das Tier", sagt die Fotografin.

An zwei Schlachttagen hat D'Angelo Aufnahmen im Fürstenfeldbrucker Schlachthof gemacht, einer kleinen Einrichtung, die die Metzger selbst führen. Die Begegnung mit den Männern und den Tieren hat sie tief bewegt. Bei den Metzgern habe sie den selben Respekt vor den Tieren, die gleiche Achtung vor dem Leben gespürt wie später bei den Jägern. "Ihre Arbeit hat etwas Heldenhaftes", sagt D'Angelo. Sie leisteten "eine krasse Arbeit, damit wir Fleisch essen können". Die Männer machten sich viele Gedanken über ihre Arbeit und das Tierwohl, über ethische Fragen. Diese Gedanken sollten sich nicht nur die Metzger machen. D'Angelo ist der Überzeugung, wer Fleisch essen wolle, solle auch wissen, wie das Töten der Tiere vor sich gehe. Als Fotografin habe sie diese Verantwortung zur Information, und als Verbraucherin ebenso.