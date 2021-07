Die Künstlerin Maximiliane Baumgartner erinnert in München an die Feministinnen Anita Augspurg und Sophia Goudstikker, die einst das berühmte Foto-Atelier Elvira betrieben.

Von Evelyn Vogel, München

An hämischen Kommentaren fehlte es nicht: Schon bevor die beiden Fotografinnen Anita Augspurg und Sophia Goudstikker Ende des 19. Jahrhunderts in der Von-der-Tann-Straße 15 ihr im Jugendstil neu erbautes "Atelier Elvira" eröffneten, war es als "Drachenburg" und "Chinesische Botschaft" verschrien. Grund dafür war das von dem Münchner Bildhauer Josef Hartwig in lila und türkis gestaltete "Drachen"-Ornament, das die grünliche Fassade dominierte.

Weder Haus noch Ornament existieren noch. Schon 1937 schlugen die Nationalsozialisten das Relief ab. Auf dem Grundstück des im Krieg stark beschädigten Anwesens steht heute die US-Botschaft. Auf den historischen Abbildungen des Hauses aber sind gekräuselte Wellen und Wogen auf der Fassade zu erkennen, aus denen sich ein wildes Fabelwesen erhebt.

Augspurg und Goudstikker waren nicht nur Fotografinnen, von denen sich die Münchner Gesellschaft, vom Bürgertum bis hin zum Adel, ablichten ließ - weshalb sie sich auch Hof-Fotografinnen nennen durften. Sie waren zudem Vorreiterinnen für die Rechte der Frauen: Augspurg als erste promovierte Juristin des deutschen Kaiserreichs, Goudstikker als Vorsitzende der von ihr gegründeten Rechtsauskunftsstelle für Frauen in München. Zwar überspülte das feministische Engagement der beiden das Kaiserreich nicht mit einem Tsunami der Empörung gegen das geltende Recht. Aber die Welle der Unterstützung, durch die sie vielen Frauen vor Münchner Gerichten zu deren Recht verhalfen, war beachtlich.

Detailansicht öffnen Maximiliane Baumgartner: "Now I´m able to paint what you have processed photographing", 2021, in der Ausstellung "Auf Fassaden schauen oder Die vierte Wand der dritten Pädagogin" im Kunstverein München. (Foto: Constanza Meléndez/Courtesy die Künstlerin und Kunstverein München e.V.)

Davon zeugt auch eine als Schriftbild dargestellte Liste, die "erledigte Rechtsschutz-Fälle für Frauen" aus dem Jahr 1899 auflistet. 200 sind es, geordnet nach Art der Erledigung, Art der Rechtsfälle und dem "Civilstand", sprich: ob verheiratet oder nicht. Die Schrifttafel gehört zur Ausstellung "Auf Fassaden schauen oder Die vierte Wand der dritten Pädagogin" von Maximiliane Baumgartner. Sie ist derzeit im Kunstverein am Hofgarten zu sehen und damit fast in Blickweite zu der Stelle, wo das Atelier Elvira einst stand.

Baumgartner, 1986 im Allgäu geboren und an der Münchner Kunstakademie ausgebildet, thematisiert mit ihren Arbeiten das Atelier Elvira als Symbol für den Kampf für Frauenrechte. Die Malerin verwendet als Untergrund die in der Fotografie oft benutzten Alu-Dibond-Tafeln als Trägermaterial. Darauf zeichnet sie in einer meist sehr zarten und offenen Weise. Vieles wirkt eher skizzenhaft, es gibt wenige flächige Elemente, nur selten sind die Farben pastos aufgetragen. Das fordert die Betrachter zum genauen Hinsehen heraus.

Da sind Augspurg und Goudstikker in ihren Rollen als berufstätige Fotografinnen in ihrem Atelier dargestellt, aber auch als Frauenrechtlerinnen, die vor Gericht die Rechte anderer Frauen vertreten oder im Reichstag für Gesetzesänderungen kämpfen.

Detailansicht öffnen Maximiliane Baumgartner: "Raumstudien II - Rechtsschutzstelle für Frauen, München, um 1899", in der Ausstellung "Auf Fassaden schauen oder Die vierte Wand der dritten Pädagogin" im Kunstverein München. (Foto: Constanza Meléndez/Courtesy die Künstlerin und Kunstverein München)

So stellt Baumgartner auch Übergriffe der Polizei dar, die auf Grund eines Prostitutions-Paragrafen Frauen unter fadenscheinigen Begründungen verhaften konnten. Es geht um Umstände und Gesetzgebungen, die bis ins 21. Jahrhundert hineinreichten. Doch ein Teil der Verbesserung von Frauen-, Ehe- und Familienrechten geht auf Augspurg, Goudstikker und ihre Mitstreiterinnen zurück. An die Münchner Vorreiterinnen für Frauenrechte erinnert derzeit auch das Stück "Bayerische Suffragetten" an den Kammerspielen.

Mit einem weiteren Teil der Arbeiten geht Baumgartner auf das Gebäude des Ateliers Elvira und seine Fassade ein und holt so den öffentlichen, oft umstrittenen Raum ins Innere. Eine große malerische Wandinstallation interpretiert Teile des Ornaments als große Welle. An anderer Stelle hat sie das Haus auf den Maßstab des Hauptraums des Kunstvereins heruntergebrochen. Auf Tafeln, die die besonderen Fensterformen mit ihren eingebuchteten Ecken nachahmen, finden sich Bruchstücke des Ornaments, nicht gezeichnet, sondern mittels Holzschindeln dargestellt. Diese Schindeln (eine Reminiszenz an ihre Allgäuer Heimat?) stehen aufrecht und erinnern an - nun ja: Drachen- oder Fisch-Schuppen.

Auch das unweit gelegenen Haus der Kunst, dessen Ursprung als "Haus der deutschen Kunst" wohl bekannt ist, thematisiert Baumgartner. Sie hebt die Baumreihe davor überdeutlich hervor und schließt damit an die Diskussion an, die sich aufbäumte, als die Pläne für die Generalsanierung bekannt wurden. Danach soll die Baumreihe - vom Architekten Chipperfield als "Bäume der Schande" zur Verschleierung des Nazi-Baus in der Nachkriegszeit bezeichnet - abgeholzt werden. Ach ja, die Generalsanierung Haus der Kunst: In nachpandemischen Zeiten, in denen die öffentliche Hand sparen muss, dürfte sich die für etliche weitere Jahre erledigt haben. Und wer weiß, wie die Pläne aussehen, wenn wieder Geld da wäre, um den Sanierungsstau zu beheben.

Detailansicht öffnen Maximiliane Baumgartner (Ohne Titel), 2021, in der Ausstellung "Auf Fassaden schauen oder Die vierte Wand der dritten Pädagogin" im Kunstverein München. (Foto: Constanza Meléndez/Courtesy die Künstlerin und Kunstverein München)

Doch zurück zum Kunstverein und Maximiliane Baumgartners Ausstellung: Bäume gibt es dort nämlich auch. Und zwar auch echte. Hat man die Treppe vom Foyer zu den Ausstellungsräumen erstiegen, steht man vor einer grünen Barriere aus Lorbeerbäumchen und Efeustelen. Es ist der "Vorgarten" der Ausstellung im Hofgarten, mit dem die Künstlerin den öffentlichen Raum thematisiert. Dass auf einem Bild daneben ein grüner Finger aus einer Baumreihe hervorragt, mag etwas plakativ anmuten. Aber manchmal müssen Frauen den Zeigefinger einfach ganz hoch erheben, um zu ihren Rechten zu kommen. Das macht aus einer sanfte Welle noch keinen Tsunami, ist aber schon mal ein Anfang.

Maximiliane Baumgartner: "Auf Fassaden schauen oder Die vierte Wand der dritten Pädagogin", Kunstverein München, Galeriestr. 4, bis 20. August, Di-So, 12-18 Uhr.