„Auf mich haben Räume starke Wirkungen, ich reagiere da emotional. Insofern war das hier schon eine Herausforderung: Die Frage, wie bekomme ich diesen Raum überhaupt in den Griff?“, sagt die Künstlerin Carolina Kreusch und lässt ihre Augen über die klassizistischen Ausstellungsräume im Königsbau der Residenz schweifen, in dem die Bayerische Akademie der Schönen Künste sitzt. Man darf behaupten: Es ist ihr gelungen.
Ausstellung in der Akademie der Schönen KünsteKlimakisten, die auf Klassizismus treffen
Die Bildhauerin und Raumdeuterin Carolina Kreusch präsentiert ihre Ausstellung „Raschelt wie Seidenpapier“ in der Münchner Residenz und schafft mit ihren Objekten eigenwillige ästhetische Bezüge.
Von Udo Watter, München
