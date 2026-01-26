Zum Hauptinhalt springen

Ausstellung in der Akademie der Schönen KünsteKlimakisten, die auf Klassizismus treffen

Lesezeit: 2 Min.

Wenn Räume und Objekte sehenswert korrespondieren: Die Arbeiten von Carolina Kreusch entfalten am Schauplatz ihrer Ausstellung Farbe, Finesse und Glanz.
Wenn Räume und Objekte sehenswert korrespondieren: Die Arbeiten von Carolina Kreusch entfalten am Schauplatz ihrer Ausstellung Farbe, Finesse und Glanz. (Foto: Amelie Niederbuchner/VG Bild-Kunst, Bonn 2026)

Die Bildhauerin und Raumdeuterin Carolina Kreusch präsentiert ihre Ausstellung „Raschelt wie Seidenpapier“ in der Münchner Residenz und schafft mit ihren Objekten eigenwillige ästhetische Bezüge.

Von Udo Watter, München

„Auf mich haben Räume starke Wirkungen, ich reagiere da emotional. Insofern war das hier schon eine Herausforderung: Die Frage, wie bekomme ich diesen Raum überhaupt in den Griff?“, sagt die Künstlerin Carolina Kreusch und lässt ihre Augen über die klassizistischen Ausstellungsräume im Königsbau der Residenz schweifen, in dem die Bayerische Akademie der Schönen Künste sitzt. Man darf behaupten: Es ist ihr gelungen.

Zur SZ-Startseite

Der Welt der Quanten
:Was hinter „Beam us up, Scotty“ wirklich steckt

Jeder nutzt sie, kaum einer versteht sie: Quanten. Doch wie macht man die Parallelwelt der verrückten, kleinsten Einheiten anschaulich? Die Eres Stiftung in München hätte da ein paar Vorschläge in der Ausstellung „Seeing the Unseen“.

SZ PlusVon Evelyn Vogel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite