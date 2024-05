Von Jürgen Moises

Man kann zweifellos von einem "Match" sprechen, was die Ausstellung "Siloed Beings" von Monira Al Qadiri in der Galerie von Johann König im Bergson Kunstkraftwerk im Münchner Stadtteil Aubing betrifft. Da ist auf der einen Seite die renommierte, in Kuwait aufgewachsene Künstlerin, die sich in ihren Werken mit Erdöl und der Erdölindustrie beschäftigt. Und auf der anderen das vor einigen Wochen eröffnete Bergson, hinter dem mit Christian und Michael Amberger zwei Brüder stehen, die unter dem Namen Allguth ein Mineralölunternehmen leiten. Ob sie wisse, dass die Bergson-Betreiber "Petroleum" verkaufen, fragte Johann König nun deshalb Monira Al Qadiri bei der Eröffnung. Die Künstlerin antwortete darauf mit "Really?", gefolgt von ihrem einnehmenden Lachen.