Münchner Ausstellung über die Eiszeit:Mammuts streicheln

Die erste Sonderausstellung in der Archäologischen Staatssammlung nach der Wiedereröffnung widmet sich der Eiszeitkunst. Die ältesten Objekte sind rund 40 000 Jahre alt, dennoch gilt: Anfassen erlaubt.

Von Jürgen Moises

Die Baden-Württemberger können außer Hochdeutsch ja bekanntlich alles. Und auch die Bayern bilden sich so einiges auf ihre Innovations- und Schaffenskraft ein. Blickt man aber zurück in die Geschichte, weit zurück bis in die Eiszeit, dann ist ihnen zumindest eines nicht geglückt: die Höhlenmalerei.