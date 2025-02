Von Jürgen Moises

Die Welt musste wissen, was passiert ist. Davon war Lee Miller überzeugt. Deshalb ging die US-Fotografin mit ihrem Kollegen David E. Scherman 1945 nach Buchenwald und Dachau. Um dort die Grauen des nationalsozialistischen Massenmords zu dokumentieren. Im Jahr davor hatte sie die Befreiung von Paris fotografiert und war dort unter anderem auf Pablo Picasso getroffen. Von dieser Begegnung gibt es ein berühmtes Bild. Noch weit berühmter ist aber ein Foto von Scherman, das am 30. April 1945 in München am Prinzregentenplatz 16 in Adolf Hitlers Wohnung entstand. Es zeigt Lee Miller nackt in Hitlers Badewanne. Vor der Wanne stehen Millers Armeestiefel, an denen noch der Dreck, das Grauen von Dachau klebt.