Ausländerfeindliche Parolen am Alten Botanischen Garten

Am Eingangsportal

Dazu zünden Unbekannte Bengalos an. Als die Polizei auftaucht, flüchten die Unbekannten. Drei Männer können allerdings festgenommen werden.

Noch rätselt die Polizei, was hinter einer Aktion am Alten Botanischen Garten vom vergangenen Mittwoch steckt: Gegen 23 Uhr waren mehrere Personen auf das Eingangsportal des Gartens an der Ecke Elisen- und Sophienstraße geklettert, hatten dort ein Transparent mit ausländerfeindlichen Parolen entrollt und sowohl auf dem Tor als auch auf dem Boden sogenannte Bengalische Feuer abgebrannt.

Als die Polizei eintraf, flüchteten die Personen. Allerdings konnten drei Männer Anfang 20 festgenommen werden. Gegen sie wurden Anzeigen erstattet wegen Hausfriedensbruch sowie Verstößen gegen das Sprengstoff- und das Versammlungsgesetz. Ob die Männer Mitglieder einer Partei oder anderen Organisation sind, ist bislang nicht bekannt.