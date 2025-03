Alle wegen Korruptionsverdachts festgenommenen Mitarbeiter der Münchner Ausländerbehörde sind wieder frei – allerdings gegen Auflagen. Diese seien geeignet, das weitere Verfahren zu sichern, teilte die Staatsanwaltschaft München I am Dienstagabend mit. Der externe, sogenannte Relocation-Dienstleister bleibe hingegen weiter in Haft. Relocation-Agenturen bieten ihre Dienste für Personen an, die aus beruflichen oder privaten Gründen ins Ausland ziehen – oder eben vom Ausland nach Deutschland kommen.