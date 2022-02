Interview von Julia Schriever

Noch vor einem halben Jahr saß Lukas Zapf allein in seiner Münchner Wohnung. Es hallte, weil das Wohnzimmer so leer war. Er wartete auf Anine, seine Verlobte aus Südafrika. Ein Datum für die Hochzeit hatten sie, alles andere war unklar. Weil Südafrika Virusvariantengebiet war, konnte Anine kein Visum beantragen. Inzwischen ist die Wohnung nicht mehr leer. In der Ecke stehen jede Menge Kartons, die gerade aus Südafrika angekommen sind. Neben Lukas Zapf am Tisch sitzt Anine, die inzwischen denselben Nachnamen hat wie er. Sie erzählen von der bürokratischen Schnitzeljagd, die sie hinter sich haben. Und warum ihre Hochzeit fast nicht geklappt hätte.