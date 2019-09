Muc-Bar

Eingebettet an der Westenriederstraße zwischen Döner-Stand, Sushi-Bar und Imbiss waren in der ehemaligen Kneipe Marktstad'l gerne mal "300 Jahre Gefängnis" versammelt - so verrucht sahen zumindest die Gäste damals aus. Die alte Kneipe ist Geschichte, jetzt gibt es an dieser Stelle die Muc-Bar: aufs Wesentliche reduziertes Holz-und-Stahl-Ambiente, die Gäste haben zusammen eher 300 Semester auf dem Buckel.

Was gibt es zu trinken?

Zum Beispiel den Markt-Spritz mit Campari und Grapefruit rosé oder den erfrischenden MUC-Spritz mit Prosecco, Ginger Ale, Ingwer, Limette und Minze.

Mehr Infos

Zum ausführlichen SZ-Test; Adresse: Westenriederstraße 13; Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 1 Uhr und Sonntag von 13 bis 22 Uhr;