Von Andreas Schubert

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) reagiert mit einzelnen Fahrplananpassungen auf die aktuelle Corona-Situation. Angesichts der Ausgangssperre und den Einschränkungen in Gastronomie und Nachtleben kommt es von 18. Dezember an zu Änderungen bei den MVG-Nachtlinien. Außerdem wird die Tram-Linie 12 vorübergehend mit Bussen bedient. Nachttram und Nachtbusse fahren von Freitag an in allen Nächten nach dem von Sonntag bis Donnerstag gültigen Fahrplan. Die sonst üblichen Taktverdichtungen in den Nächten am Wochenende entfallen.

Der einheitliche Fahrplan in allen sieben Nächten entspricht der geringeren Nachfrage. Die MVG bietet damit auch weiterhin ein nächtliches Grundangebot für alle Münchner, die zwischen 1.30 Uhr und 4.30 Uhr zum Beispiel ihre Arbeitsplätze erreichen müssen oder heimfahren. Die Entwicklung der Fahrgastnachfrage im Abendverkehr will die MVG weiter beobachten.

Die Tramlinie 12 wird zunächst bis Ende der Woche auf Busse umgestellt. Grund dafür ist, dass es infolge von notwendigen Quarantäne-Maßnahmen vorübergehend zu einem Personalengpass bei der Wartung der Fahrzeuge kommt. Durch die Umstellung wird die Linie 12 laut MVG zuverlässig bedient und ein stabiler Trambetrieb im übrigen Netz sichergestellt. Wegen der geringen Fahrgastnachfrage böten die Busse ausreichende Kapazitäten.